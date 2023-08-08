بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

أعلن فريق نادي بيراميدز إتمام صفقة اللاعب سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك السابق، والتي كانت في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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انتقال سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن التعاقد يأتي ضمن رؤية إدارة الفريق الأول بعدد من اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانيات، بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة من أصحاب الخبرات.

أعلن نادي بيراميدز من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضم سيف فاروق جعفر وكتب: "مهارة، عقل، ميزان للملعب.. نرحب بلاعبنا الجديد سيف جعفر"، دون أن يعلن النادي عن مدة عقد لاعب الزمالك السابق.

سيف فاروق جعفر

تدرج سيف فاروق جعفر في الفئات السنية بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2018 حين كان إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفارس الأبيض، وشارك اللاعب لأول مرة مع الأبيض في موسم 2020-2021 والذي شهد ظهور اللاعب في 3 مباريات بواقع مباراتين في الدوري وأخرى في الكأس.