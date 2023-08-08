الأرسنال يضم ديفيد ريا رسميا

بعد مفاوضات دامت لفترة طويلة أنهى نادي الارسنال وصيف الدوري الأنجليزي الممتاز في الموسم الماضي صفثة ضم حارس مرمى نادي برينتفورد ديفيد ريا لينضم الى صفوف المدفعجية الذين يستعدون للموسم الجديد بطموح المنافسة على الالقاب .

وقالت مصادر داخل النادي اللندني ان صفق ديفيد ريا كلفت الارسنال ٣٠ مليون جنية استرليني الى جانب حوافز اخرى سيحصل عليها نادي برينتفورد حال حصول حارس المرمى على بطولات مع الارسنال خلال فترة تعاقده .

يذكر ان ديفيد ريا سيدخل في منافسة عنيفة مع حارس الارسنال آرون راميسدال للحصول على مركز الحارس الاول في الارسنال .

ولعب ديفيد ريا الموسم الماضي مع فريق برينتفورد الذي انضم له موسم 2019 / 2020 قادما من نادي قادما من نادي بلاكبيرن روفرز الذي انضم اليه عام 2014 وهو احد الحراس الذين مثلوا منتخب اسبانيا .

المعروف ان نادي الارسنال حصل على لقب الدرع الخيرية يوم الاحد الماضي بعد الفوز على منافسه مانشيستر سيتي بركلات الترجيح .