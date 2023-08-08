مدرب الشباب يحدد بديل إياجو سانتوس في مواجهة الهلال

حدد المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي بديل إياجو سانتوس في مواجهة الهلال، التي تجمع الفريقين ضمن نصف نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان" للأندية الأبطال 2023.

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يغيب إياجو سانتوس عن مواجهة الشباب والهلال بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الوحدة الماضية بربع نهائي كأس الملك سلمان، لتكون المرة الثانية التي يغيب فيها اللاعب عن الفريق في البطولة العربية بسبب الإيقاف.

بديل إياجو سانتوس في تشكيل الشباب أمام الهلال

استقر مارسيل كايزر على سعيد الربيعي ليكون بديل إياجو سانتوس في لقاء الهلال بنصف نهائي كأس الملك سلمان، بعدما شارك اللاعب في لقاء الاتحاد المنستيري بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات كبديل عن المدافع إياجو في الإيقاف الأول له.

الربيعي يقود الشباب بعد العودة من الإيقاف

يعود الربيعي لمواجهة الهلال غدًا بعدما تعرض اللاعب أيضًا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، وغاب عن لقاء الوحدة الإماراتي بسبب الإنذار الثاني، ويمكن للاعب الآن قيادة دفاع الليوث بجوار حسان تمبكتي.

ومن المقرر أن يلعب نادي الشباب أمام الهلال، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.