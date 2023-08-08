إزالة 19حالة تعد على أملاك الدولة بقروى الحلفاية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة 19 حالة تعدي بالبناء على اراضى املاك الدولة مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية.

وذلك برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ، و بحضور عماد الدين محمود نائب رئيس المركز ، ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية ، حسام مبارك رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة ، محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية بنجع حمادى ، عز عبد الرازق مدير وحدة حماية الاراضى ، وتامين امنى بقيادة اللواء عمرو شلبى مساعد مدير الامن لقطاع الشمال والعميد محمد حسنى مامور مركز شرطة نجع حمادى وضباط وقوة من جنود مركز شرطة نجع حمادى وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن إزالات اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت تعدى بالبناء على اراضى املاك الدولة بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بواقع عدد 19 حالة ازالة بمساحة اجمالية تبلغ 3389متر تقريبا وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.