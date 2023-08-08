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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة لمواجهة توتنهام في كأس خوان جامبر 2023

برشلونة
برشلونة

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة توتنهام، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي، في بطولة كأس خوان جامبر 2023.

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تقام مباراة برشلونة وتوتنهام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بسبب وجود أعمال إعادة وهيكلة في ستاد الكامب نو، وشهد تشكيل البلوجرانا اليوم وجود اللاعب روبرت ليفاندوفسكي على رأس تشكيل الأزرق والأحمر لمواجهة السبرز.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة توتنهام هوتسبير اليوم مكون من:-

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في خط الدفاع: أراوخو - كوندي - جارسيا – بالدي.

في خط الوسط: بيدري - روميو – فرينكي دي يونج – جافي.

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة توتنهام هوتسبير كل من ديست ومارتينيز وأنسو فاتي وفيران توريس ولينجلية وجوندوجان وإينياكي بينا وكريستينسن وماركوس الونسو وسيرجيو روبيرتو وعز عبدي ولامين يامال واسترلجا وفيرمين لوبيز واليكس فالي والآركون.