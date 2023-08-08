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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رقم قياسي سلبي وراء غياب اياجو سانتوس عن مباراة الشباب والهلال

إياجو سانتوس
إياجو سانتوس

يعاني اياجو سانتوس مدافع فريق نادي الشباب من الغياب المتكرر في البطولة العربية للأندية بنسختها الحالية، والذي جعله يحقق رقم قياسي سلبي قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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مباراة الشباب أمام الهلال ستشهد الغياب الثاني للمدافع اياجو سانتوس بالبطولة العربية للأندية، ليثير جدلًا كبيرًا ويضع اسمه ضمن أبرز وأغرب أحداث النسخة الحالية من كأس الملك سلمان.

غياب إياجو سانتوس للمرة الثانية في البطولة العربية

غاب اياجو سانتوس عن مباراة الشباب والاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعات، بسبب إيقاف اللاعب لتراكم البطاقات الصفراء، وكان قد حصل على بطاقتين أمام أندية النصر والزمالك، ليغيب عن ثالث الجولات في كأس الملك سلمان.

وبعد عودته مباشرة في لقاء ربع النهائي أمام الوحدة الإماراتي حصل اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ليثير جدلًا كبيرًا ويحرم الليوث من خدماته في لقاء نصف النهائي أمام الهلال، كما سيغيب عن لقاء النهائي أيضًا حال تأهل شيخ الأندية السعودية.

رقم قياسي سلبي وراء غياب اياجو سانتوس عن مباراة الشباب والهلال

أصبح اياجو سانتوس أكثر اللاعبين تعرضًا للإيقاف خلال النسخة الحالية من البطولة العربية، والذي تعرض له مرتين خلال 4 مباريات فقط، ليسير على خطى أسوء اللاعبين في النسخة الحالية كأس الملك سلمان.