مدرب الهلال: نتمنى أن تعكس مواجهة الشباب تطور الكرة السعودية

أكد خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أن منافسه الشباب مميز للغاية في الجانب الدفاعي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدًا الأربعاء، على أرضية استاد الملك فهد في دور نصف النهائي من "كأس الملك سلمان للأندية" البطولة العربية.

تأهل الهلال إلى هذا الدور كان مثيرًا للغاية، بعد الفوز في الكلاسيكو على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف، مع تقديم مستوى هو الأفضل لكتيبة خورخي خيسوس منذ انطلاق المسابقة، بينما تصدر الشباب مجموعته ثم واجه الوحدة الإماراتي، وتعادل سلبيًا معه قبل أن يحسم تأهله إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

وقال مدرب الهلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن المباراة: "الشباب فريق متميز للغاية في الشق الدفاعي، لعبنا أمامه كثيرًا ويعرفنا جيدًا ونحن أيضا نعلمه".

وأضاف: "نركز في الفترة الحالية على تطور الفريق وتنفيذ التكتيك اللازم خلال المباراة المرتقبة، نتمنى أن تعكس المواجهة أمام الشباب مستوى الكرة السعودية، ومدى تطورها بوجود لاعبين عالميين".

أما عبد الله الحمدان لاعب الهلال تحدث عن المواجهة قائلا: "شاركنا في البطولة العربية من أجل الإعداد الجيد للموسم المقبل، واللاعبون هدفهم التتويج بلقب البطولة".

واختتم اللاعب حديثه: "سأواجه فريقي السابق في مباراة ديربي ستكون قوية، وأنا أحب هذه النوعيه من المباريات".

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الهلال والشباب تعود إلى الدور الثاني من الدوري السعودي بالموسم الماضي، وحينها فاز الشباب بثلاثية دون رد.