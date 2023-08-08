تشيلسي يتلقى ضربه قوية بغياب نجمه قبل لقاء ليفربول

تعرض فريق تشيلسي لضربه قوية مساء اليوم الثلاثاء بغياب نجم الفريق خلال مباراة ليفربول في الجولة الأفتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي.

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كشف حساب تشيلسي عبر حسابه الرسمي، غياب نجم الفريق كريستوفر نكونكو لاعب خط الوسط لإصابة في الركبة مما سيؤدي إلى استبعاد المهاجم لفترة طويلة.

من المقرر ان يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لعملية جراحية وسيبدأ الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي.

يغيب نكوكو الفرنسى عن مباراة ليفربول في الجولة الأولى من بطولة البريميرليج .

يستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي مساء اليوم الأحد المقبل الأحد على ستاد ستامفورد بريدج في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي مساء الأحد المقبل في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.