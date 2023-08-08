الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يٌعلن إصابه الفرنسي كريستوفر نكونكو.. رسميًا

 كريستوفر نكونكو
 كريستوفر نكونكو

أعلن تشيلسي عبر حسابه الرسمي  مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة الفرنسي كريستوفر نكونكو قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي.

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نشر حساب تشيلسي الرسمي  بيان رسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل إصابه كريستوفر نكونكو بتغريدة جاءت كالتالي :" أصدر نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم البيان التالي عن كريستوفر نكونكو".

أكمل :" تعرض نكونكو لإصابة في الركبة مما سيؤدي إلى استبعاد المهاجم لفترة طويلة".

أشار البيان إلى :" خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لعملية جراحية وسيبدأ الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي".

ومن المقرر ان يغيب  نكوكو عن لقاء ليفربول المرتقب في أول جولات الفريق بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الأحد المقبل الموافق 13 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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