الكشف عن حكم مباراة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن حكم مباراة ليفربول وتشيلسي والتي ستجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.



قررت الرابطة إسناد مهمة إدارة اللقاء لـ أنتوني تايلور، وسيقود حكم تقنية الفيديو، دارين إنجلاند.



تبدأ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة ، بين بطل النسخة مانشستر سيتي، وبطل الشامبيونشيب، بيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وتنطلق في العاشرة مساءً.

وضم ليفربول صفقتين فقط، هما أكسيس ماك أليستر، ودومنيك سوبوسلاي، بعدما رحل عن روبيرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر، فابينيو وهندرسون، ونابي كيتا.



وتعاقد تشيلسي مع سبع لاعبين على رأسهم روبرت سانشيز والمدافع أكسيل ديساسي من موناكو، ليزلي أوجوشوكو من رين، كريستوفر نكونكو من لايبزيج، نيكولاس جاكسون من فياريال، أنجيلو من سانتوس البرازيلي، ودييجو موريرا من بنفيكا.

