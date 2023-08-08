مدرب النصر يتحدث عن دور فوفانا وبروزوفيتش في مباراة الشرطة

أبدى لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي جاهزية العالمي لخوض المباراة المرتقبة أمام الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان ".

ويستعد النصر لخوض مواجهة صعبة ومصيرية ضد الشرطة غدًا الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بنصف نهائي البطولة العربية.

وقال كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " مواجهة غدًا لها طابع خاص وستكون صعبه ضد الشرطة الذي أخرج فريق محترم كالسد الذي مر عليه لاعبين ومدربين كبار ويلعب دائما على البطولات في قطر ومن قام بإخراجه فهو بالتأكيد فريق كبير ".

وتحدث مدرب النصر عن دور ثنائي الوسط الأجنبي: " وجود الخيبري يعطي فوفانا وبروزوفيتش أريحية في التقدم للأمام ، كما حدث مع فوفانا في المباراة الماضية حين تقدم وسجل هدف ".

موعد مباراة النصر والشرطة والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والشرطة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي وسليمان الشريف.