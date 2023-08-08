ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(321) قضية مخدرات ، (171) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83592) حكم قضائى متنوع.

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حملة أمنية مكثفة في كافة أرجاء الجمهورية



فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (321) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (348) متهم.

ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (158,240 كيلو جرام).

كمية من مخدر بوردة الحشيش وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (51,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (27,200كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,486 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,243 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,210 كيلو جرام).

كمية من مخدر نبات الخشخاش وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,698 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (740 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (300 جرام).

عدد (2441) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (171 قطعة سلاح نارى بحوزة 144 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(24) بندقية آلية .

بندقية رصاص .

(30) بندقية خرطوش .

(9) طبنجات.

(107) فرد محلى .

(834) طلقة مختلفة الأعيرة .

(45) خزينة متنوعة .

(245) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83592) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(337) حكم جناية.

(26952) حكم حبس جزئى.

(4408) حكم حبس مستأنف.

(40988) حكم غرامة.

(10907) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (371) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22674) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.