جريمة تنقيب عن الآثار في الجمالية.. الإيقاع بعصابة الأب والابن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على أب ونجله لتورطهما في جريمة التنقيب عن الآثار في الجمالية.

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الداخلية تكثف جهود الوصول للمُتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار..فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط (مالك العقار ، ونجله) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.. وعثر بداخله على (حفرة بعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.