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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يرسل خطابًا رسميًا للرابطة اعتراضًا على نظام دوري المحترفين

غزل المحلة
غزل المحلة

 أرسل نادى غزل المحلة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاعتراض على نظام الصعود إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المشاركة فى دورى المحترفين هذا الموسم فى نسخته الأولى. 

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 وقام أسامة خليل بإجراء اتصالًا هاتفيًا برئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم؛ للاعتراض على هذا النظام وعدم المساواة بين الأندية.

 وأشار أسامة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هناك اجتماعًا اليوم لجميع رؤساء الأندية التى سوف تشارك فى دورى المحترفين الموسم المقبل ورفض بعض الأمور.

 في سياق متصل، كشف غزل المحلة عبر حسابه الرسمي عن فسخ عقده بالتراضي مع الإيفواري كونيه  في الميركاتو الصيفي.

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