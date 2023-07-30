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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو المجد مصطفى: صفحات السوشيال ميديا سبب هبوط غزل المحلة

أبو المجد مصطفى
أبو المجد مصطفى

أكد أبو المجد مصطفى المدرب العام السابق لفريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، أن إدارة صفحات السوشيال ميديا ساهمت في هبوط الفريق لدروي القسم الثاني.

قال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غزل المحلة كان يعاني من عدة مشاكل داخل أوضة اللبس، ورضا شحاتة حاول إصلاح تلك المشاكل".

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وأضاف: "غزل المحلة هذا الموسم فعل كل شئ خاطئ، وهذا ساهم في هبوط الفريق".

واختتم: "صفحات سوشيال ميديا حاربتنا في غزل المحلة وناس محسوبة على غزل المحلة هاجمتنا".

أبو المجد: عماد النحاس قادر على النجاح مع الداخلية

وفي سياق متصل أكد أبو المجد مصطفى أن عماد النحاس قادر على النجاح مع فريق الداخلية حال تولي المهمة الفنية بشكل رسمي.

وأضاف أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عماد النحاس قادر على النجاح مع فريق الداخلية حال إتمام التعاقد معه بشكل رسمي".

واختتم: "الداخلية فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى وقادرين على تقديم كرة قدم مميزة".

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