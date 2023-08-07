غزل المحلة يٌعلن إنهاء التعاقد مع الايڤواري كونيه رسميًا

أعلن غزل المحلة عبر حسابه الرسمي، مساء اليوم الاثنين عن رحيل لاعبه إبراهيم كونية بإنهاء التعاقد بالتراضي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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أصدر غزل المحلة بيان صحفي على موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وجاء البيان كالتالي :" نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بإنهاء التعاقد مع الإيفواري إبراهيما كونية بالتراضى بين الطرفين عقب تخفيض المستحقات المالية للاعب متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة".

أضاف البيان الصحفي :" وكان اجتمع خالد كساب مدير الكرة مع اللاعب ووكيله في القاهرة أمس وانتهى الي تخفيض مستحقات اللاعب من 23 الف دولار وفقا للعقد المبرم الي 12 الف دولار ".

أتم البيان الصحفي :" وكان خضع الايفوارى لعملية جراحية عقب الإصابة بالرباط الصليبي في مواجهة طلائع الجيش الموسم الماضى و يعمل حاليا على التأهيل استعدادا للموسم المقبل ".

هبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد فشل في الخروج من المربع الهبوط خلال الموسم الماضي المنقضي .