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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يٌعلن إنهاء التعاقد مع الايڤواري كونيه رسميًا

إبراهيما كونية
إبراهيما كونية

أعلن غزل المحلة عبر حسابه الرسمي،  مساء اليوم الاثنين عن رحيل لاعبه إبراهيم كونية  بإنهاء التعاقد  بالتراضي خلال فترة الميركاتو الصيفي  الحالي.

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أصدر غزل المحلة  بيان صحفي على موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي  وجاء البيان كالتالي :"  نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بإنهاء التعاقد مع الإيفواري إبراهيما كونية بالتراضى بين الطرفين عقب تخفيض المستحقات المالية للاعب متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة".

 

أضاف البيان الصحفي :" وكان اجتمع خالد كساب مدير الكرة مع اللاعب ووكيله في القاهرة أمس وانتهى الي تخفيض مستحقات اللاعب من 23 الف دولار وفقا للعقد المبرم الي 12 الف دولار ".

أتم البيان الصحفي :" وكان خضع الايفوارى لعملية جراحية عقب الإصابة بالرباط الصليبي في مواجهة طلائع الجيش الموسم الماضى و يعمل حاليا على التأهيل استعدادا للموسم المقبل ".

 

May be an image of ‎1 person, playing football, playing soccer, stadium and ‎text that says '‎MEDIA غربالمحلة CENTER إحنالمحلة Mahalla news. الأثنين 2023-08-07 غزل المحلة ينهي التعاقد مع الايفواري كونيه بالتراضي CODA 11 نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بانهاء التعاقد مع الايفوارى إبراهيما كونية بالتراضى بين الطرفين عقب تخفيض المستحقات المالية للاعب متمنيا له التوفيق في خطواته .القادمة وكان اجتمع خالد كساب مدير الكرة مع اللاعب ووكيله في لقاهرة أمس وأنتهي التخفيض مستحقات للعقد المبرم الي الف دولار وكان خضع الايفوارى لعلمية جراحية الإصابة بالرباط الصليبى مي مواجهة طلائع الجيش الموسم الماضى يعمل حاليا على التأهيل استعدادا للموسم المقبل NI‎'‎‎

هبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية  بعد فشل في الخروج من المربع الهبوط خلال الموسم الماضي  المنقضي .

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