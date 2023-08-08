"فيديو" استقبال أندريس إنييستا للانضمام  لنادي الإمارات

نشر نادي الإمارات الرياضي مقطع فيديو استقبال النجم الإسباني أندريس إنييستا عند وصوله مقر الفريق للانضمام خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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كتب نادي الإمارات عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسالة ترحيبية باللاعب عند الوصول بتغريدة جاءت كالتالي :" مرحبًا أندريس إنييستا ".

ويخوض فريق الإمارات معسكر خارجي بتركيا استعدادًا لبطولة للموسم الجديد ، وخاض الفريق مباراة أمام القادسية السعودي يوم 31 يوليو الماضي.

وفي سياق مٌتصل ، تعاقدت نادي الإمارات خلال الفترة الماضية مع المدافع الصربي أوروش فيتاس لتدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

دعمت إداراة نادي الإمارات سالم الحمادي قادمًا من نادي خورفكان خلال فترة الميركاتو الصيفي

والتحق سالم الحمادي اللاعب فوراً بمعسكر الصقور في تركيا وخاض أول تدريب له في أول شهر أغسطس ، بحضور الجهاز الإداري والفني للفريق ووجد اللاعب ترحيباً مميزاً من لاعبي الفريق الذين تمنوا له التوفيق مع الفريق وتقديم المستوى المعروف عنه .