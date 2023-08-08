برلمانى: اجتماع العليا المصرية الأردنية يسهم فى دعم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية مؤكداً الاهمية الكبرى للقضايا والملفات التى تم طرحها على طاولة اجتماعات اللجنة والتى سيكون لها دورها الكبير والايجابي فى دعم التعاون بين مصر والاردن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها وبما يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.



كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بالحرص الكبير من الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لمواكبة ومتابعة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات وتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون بين البلدين مؤكداً أن حرص قيادات البلدين على تذليل أية عقبات تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة ومختلف المجالات الاقتصادية الاخرى

وقال النائب سيد حنفى طه إن المشروع القومى العربى الكبير خط الغاز العربي كان واحد من أهم مخرجات اللجنة العليا لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، مؤكدا على أنه تجسيد لقوة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك والقائم بين البلدين.

وأشاد النائب سيد حنفى طه بالاتفاق بين رئيسي وزراء مصر والأردن على زيادة خط الربط الكهربائي الحالي إلى 2000 ميجا وات ليكون واحداً من اهم المشروعات الكهربائية بين البلدين في مجال تبادل الطاقة مؤكداً أن مصر والاردن يعملان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط مما يساهم في اطزياكة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة مما يمثل مكسب مشترك للبلدين.

تجدر الاشارة الى أن مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان كان قد شهد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني

