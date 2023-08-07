خالد طنطاوي: العلاقات بين القاهرة وأبوظبيى تاريخية واستراتيجية

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التى أكد فيها أن جمهورية مصر العربية ستبقى المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي واشادته لمشاركة 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة.



وقال “طنطاوى” فى بيان له أصدره اليوم إن العلاقات التاريخية والاخوية بين القاهرة وأبوظبى كانت ولاتزال وستظل نموذجاً متفرداُ فى العلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية مؤكداً أن العلاقات المصرية الاماراتية فى ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وشقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات ستظل تاريخية واستراتيجية لتحقيق حلم الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل العربى المشترك وتحقيق الأمن القومى العربى والخليجي.

تعاون مصري إماراتي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية



وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته فى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون المصرى الإماراتى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها مشيداً بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مصر.



وكان "بن راشد" قد كتب عبر "تويتر": "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة، ستبقى مصر العروبة، مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف، حفظ الله مصر، وشعبها وقيادتها".