برلماني يثمن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر لـ 1500 جنيه للطن

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المستمر لقطاع الزراعة وللمزارعين مشيداً بقرار الحكومة برفع أسعار توريد قصب السكر من 1100 جنيه للطن الى 1500 جنيه.



واعتبر " قورة " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي لصناعة السكر في بلادنا. فهو يعزز الحفاظ على جودة المنتج وزيادة الإنتاجية، مما يشجع على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز اقتصاد البلاد مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه سيؤدي إلى تحسين البيئة التجارية وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم. وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العام للبلاد وسيساهم في تعزيز التنمية المستدامة.



كما توجه النائب أحمد عبد السلام قورة بالتحية والتقدير الى الدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام البديوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية والدكتور مصطفي عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية لدعمهم للجمعية العامة للقصب برئاسة الزميل النائب هشام الشعينى لزيادة سعر توريد قصب السكر مؤكداً أن زيادة سعر توريد قصب السكر الى 1500 جنيه للطن هو قرار ممتاز ويؤكد التعاون الفعلي فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر.



وقال النائب أحمد عبد السلام قورة إن هذا السعر يحقق هامش ربح مناسب لمزارعي قصب السكر بمختلف محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى صعيد مصر ليتمكنوا من مواصلة القيام بدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها حاليًا مجدداً شكره مرة أخرى لكل من ساهم فى اتخاذ هذا القرار الجريء والمهم ونحن نثمن حكمة القيادة السياسية فى الحفاظ على مثل هذه الزراعات والصناعات الاستراتيجية والمهمة خاصة أن هذا القرار سيكون تأثير إيجابي وملموس على زراعة وصناعة السكر والاقتصاد بشكل عام.

