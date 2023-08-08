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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل تعاقد باريس سان جيرمان مع جونسالو راموس

جونسالو راموس
جونسالو راموس

أعلن باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي صباح يوم الثلاثاء، عن التعاقد مع جونسالو راموس لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب باريس سان جيرمان على موقع التواصل الإجتماعي  تويتر بيان الصحفي   بشأن تفاصيل الصفقة :" يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام غونسالو راموس إلى صفوفه.

أضاف البيان :" المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 22 عاماً ينضم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، حتى نهاية الموسم".

أكمل :"يسر باريس سان جيرمان الترحيب غونسالو راموس. المهاجم البرتغالي ابن الثانية والعشرين انتقل الى باريس على سبيل الاعارة مع خيار الشراء حتى نهاية الموسم".

 

أشار :"ولد غونسالو راموس في أولياو، جنوب البرتغال في 20 يونيو 2001، وانضم إلى مركز بنفيكا لشبونة التكويني في عام 2013. وقد ظهر لأول مرة مع المحترفين في يوليو 2020. خلال مباراة ضمن البطولة أمام ديبورتيفو أفيس، كان وقتها في التاسعة عشرة، دخل المهاجم الأيمن بديلا في الدقيقة 87 وسجل هدفين في ثلاث دقائق فقط".

 

أردف :" خلال موسم 2022/2021، استقر بشكل دائم في تناوب الفريق الأول واكتشف دوري الأبطال. استغل غونسالو راموس، الهداف الرائع، فرصة مباراة الاياب في ربع النهائي أمام ليفربول في أبريل 2022 ليفتح عداده التهديفي في أرقى المسابقات الأوروبية".

اختتم فريق باريس سان جيرمان المعسكر الخارجي بكوريا الجنوبية وخاض الفريق الباريسي العديد من المباريات الودية إستعدادًا للموسم الجديد.

فاز باريس سان جيرمان على نظيره منتخب  كوريا الجنوبية 3 أهداف دون رد في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

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