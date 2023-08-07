بيريز يكشف موعد رحيله عن ريال مدريد

سادت حالة من الجدل حول مستقبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، داخل أسوار النادي الملكي، بعدما خرجت أنباء تُفيد بأن الإسباني قرر الرحيل عن الميرينجي خلال الفترة الحالية.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا كشف خلاله موقف بيريز من الرحيل عن ريال مدريد، حيث أكد أن كل ما يُثار حول ترك رئيس الملكي لمنصبه ليس له أي أساس من الصحة.

وشدد بيان النادي الإسباني على أن فلورنتينو بيريز مستمر في قيادة الميرينجي خلال المواسم المقبلة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيريز مستمر مع ريال مدريد ولن يرحل عن النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن رئيس الريال يرى أن موعد رحيله عن النادي الملكي ستكون عندما يفتتح مشروعه ملعب "سانتياجو بيرنابيو الجديد".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز سيبدأ في تجهيز خليفته عندما يبدأ في تدشين مشروع ملعب "سنتياجو بيرنابيو الجديد".

وكان ريال مدريد قد عانى على مستوى حصد الألقاب خلال الموسم المنصرم، حيث لم يستطع الفريق تحقيق "الليجا" ودوري أبطال أوروبا، بعدما توج برشلونة بلقب الدوري، وحقق مانشستر سيتي لقب الشامبيونزليج.