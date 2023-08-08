حملات مكبرة لمصادرة « البازوكا » بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة " بازوكا " لمحاربة التلوث السمعي، بنطاق مدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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وتمكنت الحملة التي جاءت بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات ورجال قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، من مصادرة الكثير من أطقم الصوت والسماعات المنتشرة بمركبات «التوك توك»، بنطاق المدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كافة حيال المضبوطات.

وأكد رئيس مركز بيلا استمرار مثل هذه الحملات على مركبات التوكتوك بنطاق مركز ومدينة بيلا لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين، حتى يتم الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.

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