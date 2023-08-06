إصابة عريس في مشاجرة خلال زفافه بكفر الشيخ

تسببت مشادة كلامية بين سيدتين من أهالي العريس والعروس، في إصابة العريس بجرح نافذ في البطن، بسبب التعدي عليه من أحد أقارب العروس بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقله للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بكفرالشيخ.

وتبادل الجانبان الضرب، وطعن أحد أقارب العروس، العريس، بسلاح أبيض في بطنه، أدى لأصابته، ونقله لمستشفى خاص، وإصابة عدد آخر من الطرفين بكدمات ورضوض، وتم ضبط 8 من الطرفين، وبعرضهم على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث في الواقعة وتولت التحقيق.

وتلقي مدير أمن كفرالشيخ اللواء إيهاب عطية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أحمد نزيه، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ العميد أحمد الجمل، بنشوب مشاجرة في أحد قاعات الأفراح الخاصة بكفرالشيخ.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، والنقيب علي ياسين ،معاون المباحث إلى مكان البلاغ.