إصابة شخص في حادث سير بطريق الإسكندرية الصحراوي

تعرض شخص للإصابة في حادث سير بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً من الخدمات الأمنية لطريق إسكندرية الصحراوى ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

نزيف الأسفلت يتواصل

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت مدينة إسنا حادث تصادم دراجة بخارية فى سيارة نقل أمام قرية القرايا والقرية بالطريق الغربي فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وزوجته وإبنته ومصرع طفل 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا قد تلقت إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى سيارة نقل أمام قرية القرايا والقرية بالطريق الغربي فى مدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة "إبراهيم محمود أحمد رشوان" 55 سنة وزوجته وإبنته، ومصرع طفل 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهد الطريق الزراعى غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وسيارة أخرى ربع نقل، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية غرب محافظة الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وسيارة أخرى ربع نقل على الطريق الزراعى، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين فى الحادث.

تم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية غرب محافظة الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.