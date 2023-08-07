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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع مُراهق وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في روسيا

حادث سير
حادث سير

تُوفي مُراهق وأصيب اثنان آخران في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة صغيرة تقل مجموعة أطفال على طريق كراسنودار - ييسك السريع في كوبان بروسيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة، بأن الحادث وقع حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، في منطقة بريوخوفيتسكي على طريق كراسنودار - ييسك السريع، حيث اصطدمت شاحنة من طراز "ميتسوبيشي فوسو" بحافلة صغيرة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا في طريقهم للمشاركة في مسابقة لكرة القدم.

ووفقًا للوزارة، أسفر الحادث عن مصرع مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، وإصابة مراهقين آخرين بنفس العمر.

 سائق الشاحنة

ويُجري التحقيق في ملابسات الحادث، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما قاد شاحنته إلى الممر القادم، في مكان محظور واصطدم بالحافلة من الجانب.

وكتب محافظ إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، في "تلغرام": "لسوء الحظ، توفي مراهق واحد، ونقل طفلان آخران إلى المستشفى عقب تعرضهما لإصابات متوسطة، وهما الآن يتلقيان العلاج. وإذا لزم الأمر، سنقوم بتحويل الضحايا إلى المستشفيات الإقليمية، وسنستخدم خدمات الإسعاف الجوي".

وحث كوندراتييف جميع السائقين على توخي المزيد من الحذر على الطرق، واتباع قواعد الطريق والحد الأقصى للسرعة، مع مراعاة الطقس الحار في المنطقة.

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