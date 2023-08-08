محافظ الشرقية: "إقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة"

والقضاء على المواقف العشوائية..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سُبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الازدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية، لموقف سيارات قرية جزيرة سعود والمُقام ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري على مساحة 500 متر، ويضم 27 باكية تستوعب 61 سيارة أجرة تعمل علي خطى "سعود - الإسماعيلية" و"سعود - القنطرة".

ووجه محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس مركز ومدينة الحسينية بتكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من داخل المواقف العمومية وعدم السماح بتواجد سيارات أجرة خارج المواقف، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رافق محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد زيدان، وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية، ومحمد عبدالعال، رئيس مركز ومدينة الحسينية، وسعيد عاشور، مدير الإدارة العامة للمواقف بالشرقية.