إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم أسفر عن إنقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 55 شرقي مدينة مرسى مطروح، في نطاق قرية كشوك عميرة، على الطريق الساحلي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى رأس الحكمة، المصابين أحمد حسن أبو بكر" 28 سنة" من الإسكندرية، مصاب بكدمة بالساعد الايمن وسحجات متفرقة، ورقية أحمد يحي" 11 سنة " من الإسكندرية، مصابة بكدمة في الوجه وسحجات، وعمر هشام محمد عمر "8 سنوات " من الإسكندرية، مصاب كدمة في الجبهه وسحجات بالوجه، ومالك هشام محمد " 6 سنوات " من الإسكندرية، اشتباه مابعد الارتجاج، وهند السيد محمد " 33 سنة " مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدةه بالذراع اليسرى.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بشكل طبيعي، واخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.



4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.