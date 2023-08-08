إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، مساء الاثنين، بطريق باريس – الخارجة في الوادي الجديد. تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم دراجة نارية بتروسيكل شمال قرية "فلسطين" بطريق "الخارجة-باريس"، أسفر عن إصابة كل من نبيل محمد رجب، 30 عامًا، مصطفى محمود رجب، 35 عامًا، جمال عبد الناصر أحمد، 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج. وقد تم تحرير محضر بالحادثة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقامت الوحدة المحلية لقرى فلسطين، التابعة لمركز الخارجة، بالتعاون مع وحدة المرور، برفع آثار الحادث من الطريق، وتم إعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

تعتبر حوادث الطرق أمرًا خطيرًا يتسبب فيه فقدان الأرواح والإصابات البالغة. ولذلك، ينبغي على جميع قائدي المركبات أن يلتزموا بقواعد المرور وأن يكونوا حذرين أثناء القيادة، حتى يتم ضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.

نتمنى للمصابين الشفاء العاجل ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع المزيد من الحوادث في المستقبل