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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك ينهي أزمة مستحقات أوسوريو

أوسوريو
أوسوريو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو نادي الزمالك قاموا خلال الساعات القليلة الماضية بصرف راتب شهرين من المستخقات المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حصل المديرالفني على وعد سابق من مسؤولي النادي بصرف جزء من مستحقاته المالية قبل السفر إلى السعودية وخوض منافسات البطولة العربية ألا أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل صرف المستحقات".

وتابع:"يبتقى للمدرب الكولومبي شهر واحد فقط من مستحقاته المالية المتأخرة ومن المنتظر أن يتم صرفه خلال الأيام القادمة بعد تدبير المبلغ من خزينة النادي الزمالك".

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