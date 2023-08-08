الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يرفض إستمرار ناصر منسي ومحمود علاء مع الفريق

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث تتردد داخل نادي الزمالك لإسناد مهام إدارة القلعة البيضاء إلى خالد لطيف أمين الصندوق، لحين إجراء انتخابات جديدة.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يُنهي إجراءات سفر بعثة الكوماندوز استعدادًا للبطولة العربية

txt

أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 20 يوما

وقال شبانة عبر برنامجه عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "لم يعلن أي قرار رسمى حتى الآن، لكن هناك اتفاق بالاجماع على أن يتولي خالد لطيف رئاسة الزمالك مؤقتا".

وأضاف: "الزمالك لديه أعباء كثيرة، والتزامات عديدة، وهناك أزمات في مختلف الألعاب، والفريق في حاجة لضم صفقات جديدة ايضا لتدعيم فريق الكرة".

وأكمل: "أوسوريو يريد ضم مهاجم جديد، وكانت المفاجأة القوية بأن المدرب الكولومبي لا يريد ناصر منسي، رغم أنه تم التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي".

وواصل: "محمود علاء تلقى عرضا من الأهلي القطري، وتم رفضه من جانب إدارة الزمالك، ولدي شعور بأن هناك (أزمة) مع اللاعب، وأوسوريو متحفظ على عودته لأنه يريد ضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى".

وأتم: "أوسوريو يضغط على إدارة الزمالك للحصول على رواتبه الشهرية، والمدرب قبل سفره وضع نظام غذائي للاعبين، لعدم زيادة الوزن في فترة الراحة".

مواد متعلقة

خالد جلال: تغييرات أوسوريو التكتيكية أربكت لاعبي الزمالك

فاروق جعفر: تغييرات أوسوريو غريبة ويجب أن يرحل عن الزمالك

محمد بركات يُشيد بمستوى ثنائي الزمالك وينتقد أوسوريو

أوسوريو: نجحنا في تحجيم النصر ويكشف سر تبديل الحزيري

محمد صلاح: على أوسوريو الإبتعاد عن التأليف أمام النصر

نجم الكرة المصرية : مستقبل أوسوريو مع الزمالك مهدد بعد البطولة العربية

ميدو: لا يوجد لجنة فنية فى الزمالك وأتواصل مع أوسوريو بسبب " الصفقات"

تفاصيل جلسة أوسوريو مع إبراهيما نداي قبل مران الزمالك