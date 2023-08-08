وست هام الإنجليزي يصارع لضم " ماجواير"

يصارع نادي وست هام يونايتد لضم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لتدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقدم بالفعل وست هام عرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون و400 آلف دولار) للتعاقد مع اللاعب.

وأبدى وست هام اهتماما طوال الفترة الأخيرة بضم ماجواير، لكن مانشستر رفض العرض الأول لضم المدافع الدولي مقابل 20 مليون إسترليني.

وخرج ماجواير من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج في الموسم الماضي قبل أن يتم سحب شارة القيادة منه مؤخرًا.

وانضم ماجواير إلى مانشستر في 2019 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.