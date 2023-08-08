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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد عقب حسم موقف قندوسي

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي قريب من حسم صفقة المهاجم الجديد، ولكن لن يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي، لحين حسم موقف الجزائري أحمد قندوسي.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي اتفق مع مهاجم جديد، وسيتم تأجيل الإعلان عن الصفقة الجديدة لحين حسم مصير الجزائري أحمد قندوسي، بإعارته لأي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف: "الأهلي يخشى من الإعلان عن المهاجم الجديد، قبل حسم موقف قندوسي، خصوصا أن وكلاء اللاعبين يعملون حاليا على استغلال هذه الأمور".

وأكمل: "الأهلي يضم 5 لاعبين أجانب حاليا، ويحتاج لخروج القندوسي من أجل قيد المهاجم الاجنبي الجديد، ولذلك سيتم تأجيل الإعلان عن أي شئ يخص صفقة رأس الحربة لحين اعارة اللاعب الجزائري لمدة موسم واحد".

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