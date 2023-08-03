أحمد قندوسي: الروح القتالية وراء تخطي مباراة المصري وأشكر الجمهور

أرجع أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب الفوز على المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد فاز على المصري بصعوبة بهدفين لهدف في مباراة امتدت لأشواط إضافية حيث سجل أحمد قندوسي هدف الفوز في الدقيقة 108 من عمر المباراة.

وقال قندوسي في تصريحات عقب المباراة “ الروح القتالية وراء الفوز على المصري واستطعنا تقديم موسم مميز رغم صعوبة المنافسة في كل البطولات، والإرهاق الذي واجهه اللاعبون بالإصرار على الفوز وتحقيق البطولات”.

واختتم تصريحاته “نشكر الجمهور الذي ساند الفريق طوال الموسم وهم أول من يستحق أن نهدي له كل هذه البطولات، ونتمنى استمرار إسعادهم في الموسم المقبل ”.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.