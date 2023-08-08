أسباب التهاب البنكرياس.. ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس، ويسبب الالتهاب تورمًا وألمًا وإذا كنت مصابًا بالتهاب البنكرياس، فقد تشعر بألم في المعدة ينتشر إلى ظهرك.

البنكرياس هو عضو في بطنك، ويقع بين معدتك وعمودك الفقري وإذا وضعت يدك اليمنى على معدتك ، فهذا يعني تقريبًا حجم وشكل البنكرياس خلفها.

ويشارك البنكرياس في عملية الهضم وتنظيم نسبة السكر في الدم، ويصنع الإنزيمات الهضمية (مثل الأميليز) والهرمونات (مثل الأنسولين)، ينقل الإنزيمات الهاضمة إلى الأمعاء الدقيقة من خلال قناة البنكرياس.

الالتهاب هو استجابة جهازك المناعي للإصابة من المفترض أن يساعد في التئام الأنسجة المصابة، وعندما يصاب البنكرياس ، فغالبًا ما يكون بسبب حصوات المرارة التي تسد قناة البنكرياس أو بسبب الكحول.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لالتهاب البنكرياس ما يلي:

الالتهابات مثل الفيروسات.

أمراض المناعة الذاتية (التهاب البنكرياس المناعي الذاتي).

الطفرات الجينية الموروثة (التهاب البنكرياس الوراثي).

مضاعفات التليف الكيسي.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم (فرط شحوم الدم).

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم).

نقص التروية (نقص التروية الدموية).

سرطان.

إصابة البنكرياس الرضحية.

بعض الأدوية التي تهيج البنكرياس.

تمثل هذه الأسباب مجتمعة حوالي 20٪ من حالات التهاب البنكرياس. من حين لآخر ، لا يوجد سبب.