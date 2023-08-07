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الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو الأهلي: المقابلات للعضوية مستمرة بنظام «الأونلاين»

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، عضو لجنة العضوية، إن المقابلات الشخصية مع الراغبين في الاشتراك بعضوية الأهلي العامة «كل الفروع» أو أي من فروعه (الشيخ زايد- التجمع الخامس) مستمرة بنظام «الأونلاين»، للتيسير على المتقدمين سواء كانوا من داخل أو خارج البلاد. وأضاف أن كل الإجراءات الخاصة بالانضمام لعائلة الأهلي تجري بنظام «الأونلاين» .

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وأشار إلى أن لجنة العضوية خلال اجتماعاتها في الفترة الماضية استقبلت عددًا كبيرًا من المتقدمين، خاصة وأن هناك زيادة في أسعار اشتراك العضوية مع أول سبتمبر.
 

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