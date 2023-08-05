محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي قبل العودة لمران الأهلي

يواصل محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويؤدي متولي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في كاحل القدم وغيابه عن مباريات فريقه لأكثر من شهر في ختام منافسات الدوري وبطولة كأس مصر.

ويخضع محمود متولي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، ومن المنتظر أن يعود لتدريبات الأهلي مع بداية فترة الإعداد يوم 24 أغسطس الجاري.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.

أعلن النادي الأهلي قبل قليل رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.