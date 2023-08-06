سموحة يضم نجم أسوان والبنك الأهلي

أنهى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر إجراءات ضم لاعب أسوان والبنك الأهلي محمد مصطفى ميدو والذي وقع على تعاقد لثلاث مواسم مع النادي السكندري اعتبارا من الموسم المقبل .

ويلعب محمد مصطفى ميدو - ٢٩ عاما- في مركز المدافع ولعب مع أسوان الموسم الماضي ٣٣ مباراة وسجل خلالها هدف واحد وسبق له اللعب لنادي البنك الأهلي .

يذكر ان فريق سموحة سيبدأ فترة الاعداد للموسم الجدي هذا الاسبوع تحت قيادة احمد سامي المدير الفني للفريق ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن عدة صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق السكندري خلال الايام القادمة.