إيهاب جلال يرفض الحديث عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

رفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الحديث عن صفقات الفريق الجديدة من أجل تدعيم صفوف القلعة الصفراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

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وقال إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه مع الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين: "كنت أريد العمل مع الإسماعيلي أكثر من مرة ولكن الظروف لم تكن مناسبة وهذه المرة وافقت فورا بعد الحديث مع علي أبو جريشة وعماد سليمان وهما من رموز النادي الكبيرة".

وأضاف "لن أتحدث عن صفقات جديدة في الإسماعيلي لأن النادي موقوف من القيد لـ3 فترات انتقالات، وأحترم جماهير الإسماعيلي وأعدهم ببذل أقصى ما لدينا من جهد أنا وجهازي الفني المعاون".

وأتم تصريحاته "سعيد بقرار بعض اللاعبين الكبار بتخفيض عقودهم لأنهم يعرفون حجم الأزمة المالية داخل النادي الإسماعيلي وهذه المجموعة من اللاعبين سيتم بناء الموسم الجديد عليها رفقة اللاعبين الشباب".

وكان إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تولى مهام تدريب الفريق خلفا لحمزة الجمل .

و سبق لايهاب جلال وقد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهما المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

وكانت محطة جلال الأخيرة مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق و تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.