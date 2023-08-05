بديل أونانا.. إنتر ميلان يفعل بند الشرط الجزائي بعقد حارس البايرن

يعتزم نادي إنتر ميلان الإيطالي، دفع الشرط الجزائي في عقد السويسري يان سومر، حارس مرمى بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد معه خلال الفترة الجارية.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات بين إنتر ميلان، والحارس السويسري البالغ من العمر 34 عامًا، الذي أبدى رغبته في الرحيل بعد أن علم بخسارة مركزه، لصالح قائد الفريق مانويل نوير العائد من الإصابة.

يان سومر

لا يمتلك نادي الإنتر ميلان حاليًا أي حارس مرمى في قائمة الفريق، بعد رحيل أندريه أونانا وسمير هاندانوفيتش مؤخرًا، مما جعلهم يعتمدون على الشاب فيليب ستانكوفيتش في جولتهم التمهيدية في اليابان.

وانضم سومر إلى الفريق البافاري في الشتاء الماضي، ليحل محل مانويل نوير الذي أصيب في نهاية الموسم في ذلك الوقت، علما بأن عقده مع البايرن مستمر حتى صيف عام 2025.

ولعب الحارس السويسري 25 مباراة بقميص البايرن، استقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه ثماني مرات.

بايرن ميونيخ يحدد بديل يان سومر

حدد بايرن ميونيخ بديلًا لحارس يان سومر، الذي أصبح قريب جدًا من الانتقال إلى صفوف إنتر.

وبحسب المعلومات الواردة من شبكة "فوت ميركاتو" فإن بايرن وضع ياسين بونو كبديل من أجل تعويض رحيل سومر.

وأضاف المصدر أن إشبيلية يريد 20 مليون يورو، نظير التخلي عن بونو، ولكن الفريق الإلماني يريد خفض هذا المبلغ.