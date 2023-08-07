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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لدفع غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

 منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهلة جديدة للاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في قضيته مع الزمالك.

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 وكان نادي الزمالك قد حصل على حكم ضد كهربا بسداد 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد على الغرامة من وقت صدور الحكم في 2019.

 وقررت لجنة الانضباط بالفيفا منح كهربا مهلة شهرين لسداد غرامته للزمالك، والتي تُقدر بـ 2 مليون دولار بجانب فوائد التأخير.

 وحال لم يسدد اللاعب خلال المهلة التي منحت إياها لجنة الانضباط، فإنه سيتعرض للإيقاف 6 شهور عن ممارسة أي نشاط رياضي.

 كما غرمت لجنة الانضباط لاعب القلعة الحمراء 1000 فرانك سويسري، حيث يستطيع تسديدها لمدة شهر من موعد إخطاره بها اليوم الإثنين.

 وكان كهربا قد انضم لأحد أندية الدوري البرتغالي من دون علم الزمالك في 2020، ليقرر مجلس إدارة الفارس الأبيض تقديم شكوى ضد اللاعب واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه.

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