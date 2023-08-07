جامعة المستقبل .. جامعة عالمية فوق أرض مصرية

الجامعة تواصل تالقها العالمى وتنفردبصدراة قائمة الجامعات الخاصة والرابع على الجامعات المصرية فى تصنيف QSالدولى لعام 2024

إعداد كوادر متميزة من الخريجين المؤهلين لأسواق العمل الدولية والمحلية

التميز الأكاديمي والشركات الدولية وراء تصدر الجامعة لقائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة

الجامعة تضم 6 كليات متميزة تطبق البرامج الدراسية للجامعات الدولية المرموقة وتمنح شهادات دولية

أحرزت جامعة المستقبل إنجازًا عالميًّا جديدًا، إذْ احتلت الجامعة قائمة التصنيف العالمى QS لعام 2024، وجاءت فى الترتيب 1001 _1200 وتصدرت المركز الاول بجدارة على مستوى الجامعات المصرية الخاصة والرابع على مستوى الجامعات المصرية؛ بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبية.

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يعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الأول لها على الاهتمام بالشركات الدوليه مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة.

أصدرت مؤسسة QS Quacquarelli Symonds العالمية، تصنيفها للجامعات على مستوى العالم للعام 2024، والذي يعد واحدًا من أهم التقارير التي يعتد بها عالميًا في هذا المجال، وقد شمل التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة من أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم فى أكثر من 238 دولة.

وبرز اسم جامعة المستقبل في التقرير كواحدة من أهم الجامعات المصرية، إذْ احتلت المركز 1001على مستوى جامعات العالم، وبذلك اقتنصت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز الرابع على الجامعات المصرية عمومًا، لتتصدر موقعًا مهمًّا بين الجامعات العالمية لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع، إذْ شمل التقرير جامعة MIT الأمريكية في المركز الأول في هذا التصنيف، يليها جامعة كامبريدج البريطانية، وفي الترتيب الثالث جاءت جامعة ستانفورد الأمريكية، والرابع جاءت جامعة أوكسفورد البريطانية، وحصلت جامعة هارفارد الأمريكية على المركز الخامس، وفي تصنيف عام 2022 للمنطقة العربية.

حصلت جامعة المستقبل على مركز متقدم على مستوى الوطن العربي QS University Ranking Arab Region 2022، متصدرة المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية عمومًا، والمركز 51 على مستوى الوطن العربي.

وقد أصدرت مؤسسة التايمز البريطانية تصنيف Times Higher Education Impact Ranking 2022، إذْ حصلت جامعة المستقبل على المركز 601 في التصنيف العام، والمركز 101 على مستوى العالم في هدف Quality Education والذي ضم أكثر من 1400 جامعة على مستوى العالم من أصل أكثر من 31 ألف جامعة في العالم.

هي معايير الأداء العالمية التي تقيّم الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).ونجحت جامعة المستقبل فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى للجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى.

كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020.

وتم إصدار تصنيف 2022 Institution Ranking Scimago، الذي احتلت فيه جامعة المستقبل المركز 712 على مستوى العالم، فيما حصلت جامعة هارفارد على المركز الأول، ويعتمد هذا التصنيف على 3 عوامل في مقدمتها البحث العلمي، والاستشهادات والتعاون العلمي، والموقع الإلكتروني للمؤسسة، علاوة على قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث المتوفرة في قاعدة بيانات Scopus، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية، وكذلك معدل الاقتباس، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءة اختراع.

تعد هذه التصنيفات وترتيب جامعة المستقبل المتقدم على كل المستويات فيها على المستوى الإقليمي والدولي، مؤشرًا على ما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمي، يتوافق مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج مدروسة، بالاعتماد على نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة، إذْ تتميز بعدد من الكليات والبرامج المتنوعة التي تلائم احتياجات سوق العمل المتنوعة، وذلك في كليات الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضح الدكتور خالد أن الجامعة استطاعت توفير نظام تعليمي وبحثي قوى يسهم في بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم وأعدت الجامعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليًّا والمنافسة دوليًّا والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح العزازى أن الجامعة تعاونت لأكثر من 8 سنوات، مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالميًّا، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، والحاصلة على المركز 66 على العالم وأيضًا جامعة كاس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقًا لتنصيف كيو اس العالمي للجامعات، ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء أن خريجي جامعة المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل.

أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل فى تصريحات صحفية حرص جامعة المستقبل على تخريج كوادر متميزة فى جميع التخصصات العلمية والعملية، وتوفر الجامعة لطلابها بدعم غير محدود من مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد عزازى رئيس المجلس الإمكانيات كافة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التى تقدمها كلياتها المختلفة والمتنوعة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير الأكاديمية المحلية والعالمية،

كم تحرص الجامعة على إعداد أجيال ذات كفاءة مهنية عالية فى جميع التخصصات خصوصًا العلمية منها، وأيضًا كوادر تلتزم بالأخلاقيات المهنية، موضحًا أن رؤية الجامعة تتمثل فى أن تصبح رائدة فى كل تخصص من تخصصاتها، لافتًا إلى أن جامعة المستقبل حققت إنجازات دولية فى البحث العلمى والذكاء الاصطناعى، بفضل مجهود طلابها وهيئة التدريس، وأشار عرفات إلى أن الجامعة تضع فى اعتبارها رفع كفاءة الطالب العملية وكذلك بناء شخصية متميزة للخريجين، مع الارتقاء بالبحث العلمى ومجالات خدمة المجتمع بتفعيل روح المسئولية المجتمعية.

وأوضح أن الجامعة حريصة على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العمل الجديد، وتهدف لتخريج طلاب لديهم وعى كافٍ وقدرة على خدمة الدولة وإفادتها وتحقيق ثراء علمى ومهنى فى المجتمع، وشدد على أن الجامعة تعمل على تطوير المحتوى التعليمى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى التعليم لتأهيل الخريجين للمنافسة العالمية والدولية فى أسواق العمل.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلي والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

احتلت الجامعة المركز الأول علي الجامعات الخاصة والخامس علي جامعات مصر و٩٨١ علي العالم في تصنيف webometrics July 2023 وهو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، إذْ يغطي أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح، وهو تقييم نصف سنوي إذْ يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشمل حجم الموقع، ويقصد به حجم مجموعة من الصفحات المرتبطة آليًّا في موقع واحد ونسبة المعيار 20%، والملفات الغنية: أي الملفات الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية، إذْ يتم حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة والتي تكون في محرك البحث وتنتمي لموقع الجامعة، ونسبة هذا المعيار 15%..وعلماء جوجل: ويقصد به البحث عن المادة العلمية في جوجل سكولار ويشمل ذلك الأبحاث المحكمة والتقارير والرسائل والملخصات في مختلف المواضيع العلمية، إضافةً إلى الصور والأفلام والخرائط وغيرها المنشورة إلكترونيًّا تحت نطاق موقع الجامعة، وتبلغ نسبة المعيار أيضًّا 15%، والروابط والظهور: ويقصد بها الروابط التشعبية التي تقود الزائر إلى الموقع على الإنترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات، وتبلغ نسبة المعيار 50%.