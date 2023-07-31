جامعة المستقبل تحقق إنجازاً عالمياً جديداً

تتصدر قائمة الجامعات الخاصة وتحتل المركز الخامس فى تصنيف «ويبوميتركس» الإسبانى

فتح باب القبول المباشر بالكليات أمام الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادلة

حقتت جامعة المستقبل إنجازًا عالميًا جديدًا. احتلت الجامعة المركز الأول على الجامعات الخاصة والخامس على جامعات مصر و٩٨١ على العالم فى تصنيف webometrics July 2023 و‏هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، حيث يغطى أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة. ويصدر فى إسبانيا عن المجلس العالى للبحث العلمى. ويهدف التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح. وهو تقييم نصف سنوى حيث يصدر فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشمل حجم الموقع: ويقصد به حجم مجموعة من الصفحات المرتبطة آلياً فى موقع واحد ونسبة المعيار 20%. والملفات الغنية: أى الملفات الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة والتى تكون فى محرك البحث وتنتمى لموقع الجامعة. ونسبة هذا المعيار 15%..وعلماء جوجل: ويقصد به البحث عن المادة العلمية فى جوجل سكولار ويشمل ذلك الأبحاث المحكمة والتقارير والرسائل والملخصات فى مختلف المواضيع العلمية، إضافة إلى الصور والأفلام والخرائط وغيرها المنشورة إلكترونياً تحت نطاق موقع الجامعة. وتبلغ نسبة المعيار أيضاً 15%. والروابط والظهور: ويقصد بها الروابط التشعبية التى تقود الزائر إلى الموقع على الإنترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات، وتبلغ نسبة المعيار 50%.

جامعة المستقبل أفضل جامعة فى مصر

واحتلت جامعة المستقبل فى مصر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدوليه فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبية ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الأول لها على الاهتمام بالشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة. وأصدرت مؤسسة QS Quacquarelli Symonds العالمية، تصنيفها للجامعات على مستوى العالم للعام 2023، وذلك خلال قمة EduData Summit، فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد واحدًا من أهم التقارير التى يعتد بها عالميًا فى هذا المجال. وقد شمل التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة من أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم فى أكثر من 238 دولة. وبرز اسم جامعة المستقبل فى التقرير كواحدة من أهم الجامعات المصرية، حيث احتلت المركز 1001على مستوى جامعات العالم، وبذلك اقتنصت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز الرابع على الجامعات المصرية عمومًا، لتتصدر موقعاً مهماً بين الجامعات العالمية لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع، حيث شمل التقرير جامعة MIT الأمريكية فى المركز الأول فى هذا التصنيف، يليها جامعة كامبريدج البريطانية، وفى الترتيب الثالث جاءت جامعة ستانفورد الأمريكية، والرابع جاءت جامعة أوكسفورد البريطانية، وحصلت جامعة هارفارد الأمريكية على المركز الخامس. وفى تصنيف عام 2022 للمنطقة العربية حصلت جامعة المستقبل على مركز متقدم على مستوى الوطن العربى QS University Ranking Arab Region 2022، متصدرة المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية عموماً، والمركز 51 على مستوى الوطن العربى. وقد أصدرت مؤسسة التايمز البريطانية تصنيف Times Higher Education Impact Ranking 2022، حيث حصلت جامعة المستقبل على المركز 601 فى التصنيف العام، والمركز 101 على مستوى العالم فى هدف Quality Education والذى ضم أكثر من 1400 جامعة على مستوى العالم من أصل أكثر من 31 ألف جامعة فى العالم. وهى معايير الأداء العالمية التى تقيّم الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وقد تم إصدار تصنيف 2022 Institution Ranking Scimago، الذى احتلت فيه جامعة المستقبل المركز 712 على مستوى العالم، فيما حصلت جامعة هارفارد على المركز الأول. ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة عوامل فى مقدمتها البحث العلمى، والاستشهادات والتعاون العلمى، والموقع الإلكترونى للمؤسسة، علاوة على قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث المتوفرة فى قاعدة بيانات Scopus، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية، وكذلك معدل الاقتباس، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءة اختراع.

وتعد هذه التصنيفات وترتيب جامعة المستقبل المتقدم على كل المستويات فيها على المستوى الإقليمى والدولى، مؤشرًا على ما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمى، يتوافق مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج مدروسة، بالاعتماد على نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة، حيث تتميز بعدد من الكليات والبرامج المتنوعة التى تلائم احتياجات سوق العمل المتنوعة، وذلك فى كليات الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح الدكتور خالد أن الجامعة استطاعت توفير نظام تعليمى وبحثى قوى يسهم فى بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم وأعدت الجامعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليًا والمنافسة دوليًا والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح «العزازى» أن الجامعة تعاونت لأكثر من 8 سنوات مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالمياً، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، والحاصلة على المركز 66 على العالم وأيضاً جامعة كاس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقًا لتنصيف كيو اس العالمى للجامعات.

ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الامناء أن خريجى جامعة المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة، بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل.