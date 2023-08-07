تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل شقته بمنشأة ناصر

لازالت أجهزة الأمن بالقاهرة تكثف جهودها لكشف سر العثور على جثمان شاب داخل شقته بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، والتي جرى نلقها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من مصدرها شقته.

سرعان ما انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة "رمضان.م." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات في مرحلة تعفن.

توصلت تحريات المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.