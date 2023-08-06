قتلها عمها.. كشف غموض العثور على جثة طفلة وسط الزراعات بطهطا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من كشف غموض العثور على جثة طفلة في الخامسة من عمرها مسجاة وسط أرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها حيث تبين أن وراء الجريمة عمها الذي استدرجها وسط الزراعات وخنقها واستولى على قرطها الذهبي وفر هاربا تم ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بالعثور على جثة لطفلة بزراعات الذرة دائرة المركز .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة "حبيبة . و . ن . م" 5 سنوات ومقيمه بذات الناحية مسجاه بأرض زراعيه منزرعة بمحصول الذره ملك "عبد الشافي . م . ح . ا" 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية مكتمله حول الرقبه ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها .

وبسؤال كل من :- والدتها "دعاء . ع . ا . م" 30 سنة ربة منزل وعمها "أحمد . ن . م . م" 29 عامل بناء ومقيمان بذات الناحية إتهما عم المجني عليها "علاء . ن . م . م" 30 سنة عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة .

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حيث اصطحب المجني عليها داخل أرض زراعية وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء والاستيلاء على قرطها الذهبي تم ضبطه بحوزته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .