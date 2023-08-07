بايرن ميونخ يهزم موناكو الفرنسي برباعية وديًا استعدادًا للموسم الجديد

فاز بايرن ميونخ على نظيره موناكو 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سبورت بارك ضمن استعدادا للموسم الجديد.

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بارد فريق موناكو الفرنسي من التهديف في شباك بايرن ميونخ في الشوط الأول ، حيث سجل اللاعب تاكومي مينامينو الهدف الأول لصالح الفريق الفرنسي بصناعه وسام بن بدر في الدقيقة 29

عاد كتيبة توماس توخيل في الشوط الأول ، حيث سجل كونراد لايمر الهدف الأول في شباك موناكو بصناعه اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 31 .

وضعف بايرن ميونخ نتيجة الشوط الأول من خلال جمال موسيالا بصناعه الفونسو ديفيز في الدقيقة 42 من الشوط الأول .

وحصل الفريق على ركلة جزاء في أحداث الشوط الأول سددها جنابري جناح العملاق البافاري في الدقيقة 45 في أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البايرن ميونخ على نظيره موناكو الفرنسي 3 أهداف مقابل هدف واحد

وقلص موناكو نتيجة المباراة ليسجل ضربه جزاء من خلال وسام بن بدر من خلال ضربه الجزاء في الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثاني .

واختتم ليروي سانية سلسله أهداف العملاق الألماني وسجل الهدف الرابع لصالح بايرن ميونخ بصناعه كومان بالدقيقة 68 .

ليعلن حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ على نظيره موناكو 4 أهداف مقابل هدفين في إطار استعدادًا الفريق للموسم الرياضي.