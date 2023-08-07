بايرن ميونخ يٌمطر شباك موناكو بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره موناكو 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد سبورت بارك في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

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بارد فريق موناكو الفرنسي من التهديف في شباك بايرن ميونخ في الشوط الأول ، حيث سجل اللاعب تاكومي مينامينو الهدف الأول لصالح الفريق الفرنسي بصناعه وسام بن بدر في الدقيقة 29 .

عاد كتيبة توماس توخيل في الشوط الأول ، حيث سجل كونراد لايمر الهدف الأول في شباك موناكو بصناعه اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 31 .

وضعف بايرن ميونخ نتيجة الشوط الأول من خلال جمال موسيالا بصناعه الفونسو ديفيز في الدقيقة 42 من الشوط الأول .

وحصل الفريق على ركلة جزاء في أحداث الشوط الأول سددها جنابري جناح العملاق البافاري في الدقيقة 45 في أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البايرن ميونخ على نظيره موناكو الفرنسي 3 أهداف مقابل هدف واحد .