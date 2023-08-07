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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يٌمطر شباك موناكو بثلاثية في الشوط الأول

بايرن ميونخ وموناكو
بايرن ميونخ وموناكو

تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره موناكو 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد  سبورت بارك في المباراة الودية  استعدادًا للموسم الجديد.

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بارد فريق موناكو الفرنسي من التهديف  في شباك بايرن ميونخ  في الشوط الأول ، حيث سجل اللاعب تاكومي مينامينو الهدف الأول  لصالح الفريق الفرنسي بصناعه وسام بن بدر في الدقيقة 29 .

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عاد كتيبة توماس توخيل  في الشوط الأول ، حيث سجل كونراد لايمر الهدف الأول في شباك موناكو بصناعه اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 31 .

وضعف بايرن ميونخ نتيجة الشوط الأول من خلال جمال موسيالا بصناعه الفونسو ديفيز في الدقيقة 42 من الشوط الأول .

وحصل الفريق على ركلة جزاء في أحداث الشوط الأول سددها جنابري جناح العملاق البافاري في الدقيقة 45 في أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البايرن ميونخ على نظيره موناكو الفرنسي 3 أهداف مقابل  هدف واحد .

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