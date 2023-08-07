بايرن ميونخ يؤكد خضوع نوير لجراحة جديدة

كشف بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي عن خضوع مانويل نوير، حارس مرماه، لعملية جراحية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض نوير لكسر في القدم، خلال رحلة تزلج على الجليد في ديسمبر الماضي، بعدما انتهى من مشاركته مع منتخب بلاده "ألمانيا"، بكأس العالم قطر 2022 الماضي.

بيان بايرن ميونخ

شدد العملاق البفاري في بيانه على أن نوير سيخضع لجراحة جديدة، من أجل إزالة بعض المسامير المزروعة في الشظية بالقدم اليمنى.

وأوضح بايرن ميونخ في بيانه أن نوير قرر استئناف تدريباته التأهيلية الخاصة به في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” بالنادي، للعودة سريعًا للتدريبات الجماعية والمباريات خلال الموسم الجديد.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن موعد عودة نوير للملاعب خلال بيانه، بينما أكد بأن الثنائي توماس مولر وإريك ماكسيم تشوبو موتينج يواصلان برنامجهما العلاجي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ قرر رحيل الحارس يان سومر لإنتر ميلان الإيطالي، بينما سيكون سفين أولريخ الحارس الثالث متواجدًا لحراسة مرمى البفاري خلال الموسم المقبل.