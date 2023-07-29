خالد عيد يقود غزل المحلة في الموسم الجديد بالدوري المحترفين

قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تكليف خالد عيد بقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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قام خالد عيد بتشكيل الجهاز المعاون له والمكون من طارق غيدة مدربا عاما وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى وعماد عثمان وعمرو رمضان مدربين مساعدين ومحمد عمر مخططا للأحمال ومحمود عبد الرحمن محللا للأداء، على أن يتم تعيين مديرا للكرة وباقي الجهاز الإداري في وقت لاحق.

جاء ذلك بعد جلسة جمعت خالد عيد صباح اليوم السبت مع اللواء عمر رياض المدير التنفيذي، بحضور خالد كساب مدير التعاقدات والمنسق العام بالنادي.

عاقبت مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل لاعبي غزل المحلة بخصم 50 % من عقود اللاعبين عقب الهبوط الى دورى المحترفين .