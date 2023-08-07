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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يصدم بايرن ميونخ بشأن هاري كين

هاري كين
هاري كين

تلقت إدارة بايرن ميونخ الألماني صدمة كبيرة من إدارة توتنهام الإنجليزي بشأن التعاقد مع المهاجم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان بايرن ميونخ قد تقدم بثلاث عروض لتوتنهام من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، لكن تمسك السبيرز باللاعب حال دون انتقاله للبفاري.

وعرضت إدارة النادي الألماني 70 مليون يورو كعرض مبدئي للتعاقد مع كين، لكن سرعان ما رفضته إدارة توتنهام، ليقدم عرضًا اَخر بقيمة 80 مليون يورو، لكنه لقى مصير العرض الأول وهو الفشل.

وتمسك بايرن ميونخ بضم هاري كين، ليقدم عرضًا ثالثًا وأخيرًا بقيمة 100 مليون يورو، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ النادي الألماني للاعب، حيث لم يتعاقد البفاري مع لاعب بهذا المقابل المادي من قبل.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن توتنهام رفض العرض الثالث والأخير لبايرن ميونخ، على الرغم من الاجتماع الأخير بين إدارتي الناديين.

وأوضحت أن سبب رفض العرض الأخير المقدم من بايرن ميونخ يعود للفارق المادي بين المطلوب من إدارة السبيرز والمعروض من العملاق الألماني، والذي يصل لـ 25 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث هاري كين عن اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، حيث لن يستطع السبيرز المشاركة في البطولة بعدما جاء خارج الخمس مراكز في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن هاري كين ظهر بقوة خلال مباراة فريقه بالأمس أمام شاختار الأوكراني، ليسجل رباعية في فوز توتنهام الكبير بنتيجة 5/1.

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